Электроснабжение в обстрелянных ВСУ курских поселках восстановят 14 октября

Свет частично вернули в поселки, которые попали под обстрел Фото: Светлана ВОЛКОВА

В поселке Теткино и селе Попово-Лежачи, обесточенных в результате обстрела 13 октября со стороны Украины, электроснабжение частично восстановлено.

- По резервной схеме специалисты оперативно подключили 14 трансформаторных подстанций из 44 поврежденных. Треть жителей уже обеспечены электроэнергией. Специалисты продолжают работу. Значительных повреждений по результатам обследования не выявлено. Полностью восстановить электроснабжение планируют к середине завтрашнего дня, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

13 октября было зафиксировано пять прилетов в село Гуево Суджанского района Курской области. Пострадавших нет, однако осколками повреждено здание местного ДК. В нем выбиты стекла, осколками посекло фасад.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее КП рассказывала, что не менее 15 прилетов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины поселка Теткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи 13 октября.

- Серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены. Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела, - сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

В результате обстрелов никто не пострадал.