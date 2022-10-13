Жителям приграничья Курской области предлагают укрываться в подвалах и погребах

Рыльский район граничит с Украиной Фото: Светлана ВОЛКОВА

Глава приграничного Рыльского района Курской области Андрей Лисман рассказал в соцсетях, что "обсудил в очередной раз с главами муниципальных образований меры по обеспечению безопасности жителей, особенно в приграничных населенных пунктах"

- Еще раз напомнил о важности доведения до людей информации об их действиях в случае, не дай Бог, обстрела нашей территории со стороны Украины. Главное, действовать без паники и по возможности укрыться в подвалах или погребах, - написал Лисман.

13 октября ВСУ обстреляли три приграничных населенных пункта региона. Зафиксировано пять прилетов в село Гуево Суджанского района Курской области. Пострадавших нет, однако осколками повреждено здание местного ДК. В нем выбиты стекла, осколками посекло фасад.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее КП рассказывала, что не менее 15 прилетов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины поселка Теткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи 13 октября.

- Серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены. Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела, - сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

В результате обстрелов никто не пострадал.

Школы приграничья перевели на дистант с 13 октября.