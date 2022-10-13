13 октября ВСУ обстреляли три села в Курской области

Приграничье региона регулярно подвергается атакам ВСУ Фото: предоставлено пресс-службой

13 октября было зафиксировано пять прилетов в село Гуево Суджанского района Курской области. Пострадавших нет, однако осколками повреждено здание местного ДК. В нем выбиты стекла, осколками посекло фасад.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Ранее КП рассказывала, что не менее 15 прилетов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины поселка Теткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи 13 октября.

- Серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены. Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела, - сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

В результате обстрелов никто не пострадал.