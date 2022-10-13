В Курске на двух участках дорог изменили организацию дорожного движения

В городе внесли изменения в схему дорожного движения Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, на улице Чернышевского с 07:00 до 19:00 действовало одностороннее движение транспорта.

С учетом того, что на перекрестке улиц Дзержинского и Чернышевского установлен новый светофор, одностороннее движение будет действовать без времени и на постоянной основе.

Новый светофор на этом перекрестке появился согласно предложениям отдела Госавтоинспекции по Курску на основании статистики ДТП: пересечение проезжих частей улиц Дзержинского и Чернышевского признано местом концентрации ДТП.

Кроме того, по дублеру улицы Союзной от перекрестка с улицей 1-й Щигровской вводят одностороннее движение по направлению к перекрестку улиц 8 Марта и Куйбышева.

На дублере улицы Союзной в районе дома № 26 установили светофор.