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Политика13 октября 2022 13:27

В Курской области в результате обстрела ВСУ 13 октября обесточены два села

Серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах
Ольга ДАНИЛОВА
Об обстреле сообщил глава региона

Об обстреле сообщил глава региона

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Не менее 15 прилетов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины поселка Теткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи.

- Серьезно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены. Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела, - сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

Пострадавших нет.