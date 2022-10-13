Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика13 октября 2022 12:33

Курская область потратила 350 миллионов рублей на помощь военным

В том числе это средства областного бюджета, сообщил глава региона
Ольга ДАНИЛОВА
Старовойт призвал "и дальше вместе оперативно закрывать все возникающие дополнительные потребности"

Старовойт призвал "и дальше вместе оперативно закрывать все возникающие дополнительные потребности"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Наша армия сейчас нуждается в дополнительной поддержке и мы ее оказываем на региональном уровне. В целом затраты на гуманитарную поддержку военнослужащих составляют более 350 млн рублей — это средства из областного бюджета и внебюджетных источников, - сообщил губернатор Курской области Роман Старвойт. - Отдельное спасибо всем неравнодушным жителям Курской области, предпринимателям и волонтерским организациям. Будем и дальше вместе оперативно закрывать все возникающие дополнительные потребности.

Не забываем и о жителях приграничных районов области пострадавших от обстрелов. Затраты на восстановление поврежденного имущества уже превысили 70 миллионов рублей.

Еще 419 млн рублей предусмотрены на выплаты мобилизованным и добровольцам из Курской области.

Выплаты будут перечислены после подписания контрактов и направления военнослужащих в места дислокации после прохождения боевой подготовки в учебных частях, добавил Старовойт:

- Держу на особом контроле обеспеченность наших бойцов.