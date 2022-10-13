Курская область потратила 350 миллионов рублей на помощь военным

Старовойт призвал "и дальше вместе оперативно закрывать все возникающие дополнительные потребности" Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Наша армия сейчас нуждается в дополнительной поддержке и мы ее оказываем на региональном уровне. В целом затраты на гуманитарную поддержку военнослужащих составляют более 350 млн рублей — это средства из областного бюджета и внебюджетных источников, - сообщил губернатор Курской области Роман Старвойт. - Отдельное спасибо всем неравнодушным жителям Курской области, предпринимателям и волонтерским организациям. Будем и дальше вместе оперативно закрывать все возникающие дополнительные потребности.

Не забываем и о жителях приграничных районов области пострадавших от обстрелов. Затраты на восстановление поврежденного имущества уже превысили 70 миллионов рублей.

Еще 419 млн рублей предусмотрены на выплаты мобилизованным и добровольцам из Курской области.

Выплаты будут перечислены после подписания контрактов и направления военнослужащих в места дислокации после прохождения боевой подготовки в учебных частях, добавил Старовойт:

- Держу на особом контроле обеспеченность наших бойцов.