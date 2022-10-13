22 октября в Курске пройдет заключительная сельскохозяйственная ярмарка «Осень - 2022»

Торговля будет проходить на шести площадках Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

22 октября в Курске пройдет вторая, заключительная в этом году ярмарка «Осень-2022». Торговля развернется на шести традиционных площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина». Куряне смогут купить овощи, зерно, мясо и многое другое непосредственно у производителей, минуя посредников.

На двух самых массовых площадках – площади Рокоссовского и улице Станционной — будут работать волонтеры, покупателям предоставят торговые тележки. Мероприятие пройдет с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Председатель комитета АПК Иван Музалев отметил, что объемы продукции 22 октября будут достаточными, чтобы обеспечить спрос. Однако организаторы призывают активнее участвовать в ярмарке фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств.

В областной администрации сообщают, что продукция животного происхождения должна пройти ветеринарно-санитарную экспертизу и лабораторные исследования, а владелец – зарегистрироваться в системе «Меркурий». Все это бесплатно.