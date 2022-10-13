Курянин перевел мошенникам 600 тысяч рублей, пытаясь заказать машину из Японии

Мужчина так и не дождался своей дорогой покупки Фото: Архив "КП"

В региональном УВМД рассказывают, житель Курска захотел сэкономить и решил купить машину в Японии. Несмотря на правый руль, этот транспорт привлекал качеством за доступную цену. Знаниями об импорте машин из-за границы мужчина не обладал, поэтому обратился за помощью к специалисту, которого нашел на сайте объявлений.

Курянину сказали, что схема приобретения и доставки четко отлажена и для запуска процесса нужны только деньги. Заплатив более 300 тысяч, мужчина стал ждать новостей от автодилера. Через пару недель, даже не получив подтверждения первого заказа, он решил сделать второй и удвоил сумму задатка. Машины из Японии должны были оказаться у него максимум через 40-60 суток, но ожидание затянулось более чем на четыре месяца.

Под разными предлогами сроки доставки постоянно сдвигались, а в конце сентября автодилер перестал выходить на связь. Тогда мужчина обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут, им грозит до шести лет тюрьмы.