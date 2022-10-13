В Курске в парке имени Перекальского появилось 26 новых деревьев

В парке Перекальского продолжаются работы по озеленению Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают благоустраивать городские территории. Сейчас работы по озеленению проводят в природном парке имени С.Н. Перекальского. В областной администрации сообщают, что уже высажено 26 деревьев: березы, клены остролистные, липы, сливы и калина, а также 43 кустарника. Также вдоль тротуаров появится живая изгородь из 600 саженцев самшита.

Помимо этого в парке снесли аварийные и старые деревья, появился новый газон, установили автоматическую систему полива, изменили конфигурацию пешеходных дорожек, заменили тротуарную плитку, оборудовали пандусы для маломобильных групп населения.

На территории парка также появились подиум, лавочки, урны, городская гостиная, а также опоры освещения и информационный стенд с достопримечательностями центральной части Курска.