С 13 по 17 октября в Курской области ожидается туман

Курянам рекомендуют воздержаться от поездок в тумане Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории региона с девяти часов вечера 13 октября до 21:00 14 октября ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ночью и утром местами будет туман. Ветер ночью слабый, днем – переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура ночью – от 2º мороза до 3º тепла. Днем - 7-12º.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

На территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.