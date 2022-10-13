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Общество13 октября 2022 10:18

С 13 по 17 октября в Курской области ожидается туман

Ночью температура воздуха опустится до двух градусов мороза
Кристина ГОРБАТЕНКО
Курянам рекомендуют воздержаться от поездок в тумане

Курянам рекомендуют воздержаться от поездок в тумане

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории региона с девяти часов вечера 13 октября до 21:00 14 октября ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ночью и утром местами будет туман. Ветер ночью слабый, днем – переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура ночью – от 2º мороза до 3º тепла. Днем - 7-12º.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

На территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.