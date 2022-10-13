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Общество13 октября 2022 9:40

Капремонт в курской школе № 7 закончат к концу октября

Уже установили новую электропроводку и полностью отремонтировали подвал
Кристина ГОРБАТЕНКО
На ремонтные работы выделили более 90 миллионов рублей

На ремонтные работы выделили более 90 миллионов рублей

Фото: Архив "КП"

В Курске завершается капитальный ремонт в школе № 7 имени Александра Пушкина. Как сообщают в областной администрации, рабочие уже закончили фасадные работы, заменили стеклопакеты, отремонтировали стены и половое покрытие всех четырех этажей. К эксплуатации готовы вентиляционные системы в кабинетах физики, химии, технологии и буфете, установлена новая электропроводка, запущена система отопления, полностью отремонтирован подвал учреждения, завершается чистовая отделка помещений. Также в школе появятся новое оборудование и учебная мебель, на их приобретение потратили более девяти миллионов рублей.

Всего на капремонт образовательному учреждению выделили более 90 миллионов рублей. Завершить работы должны к 30 октября.