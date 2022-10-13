В Курской области коронавирусом заразился еще 131 человек

В регионе снижаются темпы роста заболеваемости коронавирусом Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области количество новых случаев заболевания коронавирусом продолжает идти на спад. Так, по данным оперштаба на 13 октября, в регионе COVID-19 заразился еще 131 человек. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 146 879 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 169 человек, на ИВЛ – 9 (7 – инвазивная, 2 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2516 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.