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Общество13 октября 2022 8:39

13 октября в Курске ремонтируют дороги на шести улицах

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части
Кристина ГОРБАТЕНКО
Возможны затруднения в движении машин

Возможны затруднения в движении машин

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня, 13 октября, запланирован ремонт дорог на шести улицах.

Так, асфальтобетонное покрытие будут укладывать на примыкании новой дороги в Северном микрорайоне к проспекту Дериглазова. На внутриквартальном проезде от проспекта Ленинского Комсомола до дома № 8 выполнят устройство основания дорожного покрытия из черного щебня. На улице Перекальского запланировано фрезерование старого дорожного покрытия. На Сосновской и Ломоносова ремонтируют тротуары. На улице Нижней Луговой устанавливают дорожные знаки.

В региональном комитете транспорта и дорог предупреждают, что график работ может измениться в зависимости от погоды и дорожной обстановки. Возможны затруднения в движении машин на указанных участках.

Автомобилистов просят не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожной техники.