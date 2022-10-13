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Происшествия13 октября 2022 8:20

В Курской области автомобиль насмерть сбил пенсионерку

Авария произошла в Горшеченском районе
Кристина ГОРБАТЕНКО
Женщина скончалась до приезда медиков

Женщина скончалась до приезда медиков

Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 12 октября примерно в 19:30 в районе дома № 3 «Е» по переулку Первомайский, поселка Горшечное. Как рассказывают в региональном УГИБДД, 29-летний водитель, управляя автомобилем «ЛАДА ПРИОРА», сбил 66-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 12 октября в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Золотухинском районе примерно в 18:40. По предварительным данным, на 43 километре автодороги «Курск-Поныри» 37-летний водитель, управляя автомобилем «КИА РИО», сбил 55-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу.