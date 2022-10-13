С 13 октября на дистант переведут школы шести районов Курской области

Дистант перейдет в каникулы с 24 октября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Главам приграничных районов власти региона рекомендовали перевести все общеобразовательные организации на дистанционное обучение для обеспечения безопасности учащихся и сотрудников школ.

- Муниципальным образованиям Хомутовского, Беловского, Глушковского, Рыльского, Суджанского и Кореневского районов рекомендовали перевести все общеобразовательные организации на обучение с применением электронных и дистанционных технологий с 13 по 22 октября, а также организовать осенние каникулы с 24 октября, - пояснили в Доме Советов.

В дошкольных общеобразовательных организациях предложили ввести свободное посещение, родительскую плату в садах взимать только за дни посещения, отмечается в официальном письме, направленном главам за подписью заместителя губернатора Виктора Карамышева.

Ранее КП сообщала, что Курскую область посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в России Ботиржон Асадов и Советник Премьер-министра Республики Узбекистан Мехриддин Хайриддинов. Гости встретились со студентами Курского медуниверситета, записавшими видеообращение к Президенту республики. Студенты просили вернуть их на Родину из приграничной с Украиной Курской области.