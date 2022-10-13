Рядовой Александр Захаров из Курской области погиб в ходе СВО

Известие о гибели еще одного курянина в СВО пришло 13 октября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Рядовой Александр Захаров из Курска погиб во время специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР.

В ноябре ему исполнилось бы 29 лет. Об этом сообщили в администрации региона

- Администрация города и глава Курска выражают соболезнования родным и близким героя. Светлая память! - добавили в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что 13 и 14 октября в Кореневском районе Курской области снова будет неспокойно. Однако поводов для паники нет.

- На территории нашего района будут проводиться учебно-тренировочные стрельбы, - сообщила глава Кореневского района Марина Дегтярева.

Стрельбы пройдут с 10:00 до 14:00. Местных жителей просят не волноваться и отнестись с пониманием.

Также в Курской области проверяют бомбоубежища. Так, в ближайшее время в городских округах и районах области осмотрят подвалы жилых домов, а также специализированные убежища на территории предприятий, которые могут использовать в качестве укрытий при чрезвычайных ситуациях. В Курске фонд защитных сооружений гражданской обороны включает более 90 таких убежищ. В случае необходимости их для укрытия может использовать работающая смена сотрудников. Всю необходимую информацию персонал может получить у ответственного за ведение гражданской обороны на предприятии.