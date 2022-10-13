Делегация Узбекистана прибыла в Курск после просьбы иностранных студентов вернуть их на Родину

Переговоры прошли в администрации региона Фото: предоставлено пресс-службой

Курскую область посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в России Ботиржон Асадов и Советник Премьер-министра Республики Узбекистан Мехриддин Хайриддинов. Гости встретились со студентами Курского медуниверситета, записавшими видеообращение к Президенту республики. Студенты просили вернуть их на Родину из приграничной с Украиной Курской области.

Посол и Советник пообещали, что им всегда будет оказана поддержка, сообщает администрация Курской области.

Руководители пообщались с заместителем губернатора Курской области Виктором Карамышевым. На встрече с замгубернатора они отметили, что в медуниверситете созданы отличные условия обучения и проживания для иностранных студентов, и обратили внимание на высокий уровень подготовки выпускников в вузе. Также стороны обсудили беспокойство студентов и убедились в безопасности их нахождения в Курске. Всего в Курской области учится почти 400 студентов из Узбекистана, 223 из них – в КГМУ.

- С самого начала специальной военной операции в центре внимания было обеспечение безопасности. В том числе особое внимание мы уделяем комфортному пребыванию в регионе иностранных студентов. Вопросы, которые возникали в первые недели и были связаны со сложностями перевода денежных средств, решались оперативно, – отметил Виктор Карамышев.

Также гости обсудили возможности дальнейшего развития двусторонних отношений. Замгубернатора отметил, что товарооборот между Курской областью и Республикой Узбекистан значительно вырос по сравнению с прошлым годом. Среди экспортных товаров – продовольствие, каучук, электрические машины, металлы. Импортирует наш регион из братской республики в основном изделия из металлов, пластмассы, продовольствие и сырье. Стороны договорились проработать возможности расширения сотрудничества и в экономике, и в гуманитарно-культурной сфере.

Ранее КП сообщала, что школы приграничных районов Курской области переводят на дистант, а в детсадах вводят свободное посещение.

- В связи с продлением " желтого" уровня террористической опасности на территории Курской области, с целью обеспечения безопасности учащихся и сотрудников общеобразовательных учреждений принято решение перевести школы Рыльского района на обучение с применением электронных и дистанционных технологий с 13 по 22 октября. 24 октября начнутся осенние каникулы, - сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман.

В дошкольных общеобразовательных организациях приграничного с Украиной района вводят свободное посещение.

- Прошу жителей района отнестись к данным мерам с пониманием, - добавил глава.

Ранее КП сообщала, что в Курской области с 11 октября сразу в двух районах, Беловском и Кореневском, школы и детские сады перевели на дистанционный формат. Об этом сообщили главы районов у себя в соцсетях.

12 октября рекомендации перевести на дистант все общеобразовательные учреждения получили главы шести районов Курской области - Хомутовского, Беловского, Глушковского, Рыльского, Суджанского и Кореневского.