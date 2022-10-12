Школы Рыльского района Курской области переводят на дистант

Три приграничных района Курской области переводят школьников на дистанционку Фото: Светлана ВОЛКОВА

- В связи с продлением " желтого" уровня террористической опасности на территории Курской области, с целью обеспечения безопасности учащихся и сотрудников общеобразовательных учреждений принято решение перевести школы Рыльского района на обучение с применением электронных и дистанционных технологий с 13 по 22 октября. 24 октября начнутся осенние каникулы, - сообщил глава района Андрей Лисман.

В дошкольных общеобразовательных организациях приграничного с Украиной района вводят свободное посещение.

- Прошу жителей района отнестись к данным мерам с пониманием, - добавил глава.

Ранее КП сообщала, что в Курской области с 11 октября сразу в двух районах, Беловском и Кореневском, школы и детские сады перевели на дистанционный формат. Об этом сообщили главы районов у себя в соцсетях.

- В настоящее время обстановка в нашем районе спокойная, все организации, магазины и аптеки работают в штатном режиме, - сказал Николай Волобуев. – Все службы работают в плановом режиме, никаких сбоев в работе организаций, предприятий нет. Бензин на заправках есть в достаточном количестве.