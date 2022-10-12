В Курске открыли библиотеку с цифровым пианино и капсулой для чтения

Посещение библиотеки должно стать интересным людям любого возраста Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске состоялось открытие библиотеки нового поколения. В статусе модельной теперь будет работать Центральная городская библиотека для молодежи им. А.А. Фета.

В прошлом году она стала победителем конкурса, из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» было выделено более 31 млн рублей.

В здании отремонтировали фасад и кровлю, внутренние помещения, заменили инженерные коммуникации, окна, благоустроили прилегающую территорию. В библиотеку приобрели новую мебель, капсулу для чтения, в книжный фонд купили почти три тысячи экземпляров, сообщает администрация региона.

Также в библиотеке появилось современное цифровое оборудование: астропланетарий, аттракцион виртуальной реальности, интерактивный сенсорный киоск, интерактивная трибуна, медиалаборатория, цифровое пианино, студия звукозаписи, тифлоплеер.

- Сотрудники проводят для посетителей мастер-классы, приглашают талантливых выдающихся людей для участия в лекциях и дискуссионных вечерах, организуют креативные проекты и книжные клубы, - сказала председатель регионального комитета по культуре Юлия Полетыкина.

В Курской области это уже пятая библиотека нового поколения, открытая в рамках национального проекта «Культура».