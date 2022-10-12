Стартовала запись на бесплатное обучение курских школьников в IT лагерь

Получить новые навыки смогут ученики в возрасте до 18 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 31 октября по 5 ноября в дистанционном формате на платформе Discord пройдет осенняя смена IT лагеря Цифраград. Запись уже открыта. В лагере ждут учащихся 3-11-х классов школ Курской области.

Ребята смогут пройти обучение по одному из четырех направлений:

- 3D-гид – знакомство с системой Blender 3D, освоение увлекательного мира трехмерного моделирования для детей 11-15 лет;

- Видеостудия – работа с различными видеоредакторами для детей 10-13 лет;

- Студия разработки приложений – работа в App Inventor, среде визуальной разработки Android-приложений для телефона для детей 9-11 лет;

- Студия программирования на Python − знакомство с высокоуровневым языком программирования общего назначения для детей 12-18 лет.

Обучение в IT лагере бесплатное. Записаться можно по ссылке https://46.навигатор.дети/activity/1044. Заявки принимаются до 21:00 28 октября.