Курские «Русичи» проиграли чемпиону баскетбольной Суперлиги

19 октября «Русичи» примут дома дубль московского ЦСКА. Начало игры в 19:00. Фото со страницы БК "Русичи" в VK.

Накануне, 11 октября, в спортивно-концертном комплексе курские «Русичи» встречались с «Уралмашем» из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги. Календарь явно не радует дебютантов турнира. После игры с бронзовым призером прошлого розыгрыша «Темпом-СУМЗ-УГМК» из Ревды наши парни выясняли отношения с прошлогодним чемпионом. Естественно, перевес гостей оказался более чем внушительным - 116:69. Самыми результативными игроками в составе курян стали Дмитрий Дойников (15 очков), Константин Глазырин (13) и 15-летний местный воспитанник Богдан Рублев (12).

После вчерашней игры «Русичи» располагаются на десятом месте с двумя очками. Лидируют «Темп-СУМЗ-УГМК», подмосковные «Химки» и «Динамо» из Владивостока. У них по четыре балла. Также без осечек идут «Уралмаш» и столичная «Руна», но они провели всего по одному матчу. Теперь 19 октября «Русичи» примут дома дубль московского ЦСКА. Начало игры в 19:00.