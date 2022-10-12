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Общество12 октября 2022 13:54

Школы и детсады в двух приграничных районах Курской области перевели на дистанционный формат

На территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности
Кристина ГОРБАТЕНКО
Местных жителей просят не поддаваться панике

Местных жителей просят не поддаваться панике

Фото: Архив "КП"

В Курской области с 11 октября сразу в двух районах, Беловском и Кореневском, школы и детские сады перевели на дистанционный формат. Об этом сообщили главы районов у себя в соцсетях.

- В настоящее время обстановка в нашем районе спокойная, все организации, магазины и аптеки работают в штатном режиме, - сказал Николай Волобуев. – Все службы работают в плановом режиме, никаких сбоев в работе организаций, предприятий нет. Бензин на заправках есть в достаточном количестве.

Также сообщают, что товарных запасов в торговых сетях Кореневского района - в достаточном количестве. Ситуация стабильная, дефицита нет и не ожидается. Ведется постоянный мониторинг цен и наличия товаров.

Местных жителей просят не поддаваться панике и не верить фейкам.

Напомним, на территории Курской области действует «желтый» уровень террористической опасности. О подозрительных гражданах, предметах и беспилотных летательных аппаратах курян просят сообщать по номеру 112.