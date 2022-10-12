Школы и детсады в двух приграничных районах Курской области перевели на дистанционный формат

Местных жителей просят не поддаваться панике Фото: Архив "КП"

В Курской области с 11 октября сразу в двух районах, Беловском и Кореневском, школы и детские сады перевели на дистанционный формат. Об этом сообщили главы районов у себя в соцсетях.

- В настоящее время обстановка в нашем районе спокойная, все организации, магазины и аптеки работают в штатном режиме, - сказал Николай Волобуев. – Все службы работают в плановом режиме, никаких сбоев в работе организаций, предприятий нет. Бензин на заправках есть в достаточном количестве.

Также сообщают, что товарных запасов в торговых сетях Кореневского района - в достаточном количестве. Ситуация стабильная, дефицита нет и не ожидается. Ведется постоянный мониторинг цен и наличия товаров.

Местных жителей просят не поддаваться панике и не верить фейкам.

Напомним, на территории Курской области действует «желтый» уровень террористической опасности. О подозрительных гражданах, предметах и беспилотных летательных аппаратах курян просят сообщать по номеру 112.