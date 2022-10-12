Под Курском нашли два артиллерийских снаряда

Снаряды нашли в Поныровском районе и Щиграх Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что вблизи села Брусовое Поныровского района нашли ВОП времен Великой Отечественной войны, поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 12 октября.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Как сообщают в региональном МЧС, был обнаружен 86-миллиметровый артиллерийский снаряд. Он был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Также артиллерийский снаряд 86 миллиметров 12 октября был обнаружен на улице Мичурина города Щигры.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».