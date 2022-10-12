13 и 14 октября в приграничье Курской области пройдут учебные стрельбы

Стрельбы будут проходить с 10:00 до 14:00 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

13 и 14 октября в Кореневском районе Курской области снова будет неспокойно. Однако поводов для паники нет.

- На территории нашего района будут проводиться учебно-тренировочные стрельбы, - сообщила глава Кореневского района Марина Дегтярева.

Стрельбы пройдут с 10:00 до 14:00. Местных жителей просят не волноваться и отнестись с пониманием.

Ранее КП сообщала, что в Курской области проверяют бомбоубежища. Так, в ближайшее время в городских округах и районах области осмотрят подвалы жилых домов, а также специализированные убежища на территории предприятий, которые могут использовать в качестве укрытий при чрезвычайных ситуациях. В Курске фонд защитных сооружений гражданской обороны включает более 90 таких убежищ. В случае необходимости их для укрытия может использовать работающая смена сотрудников. Всю необходимую информацию персонал может получить у ответственного за ведение гражданской обороны на предприятии.

Для укрытия гражданского населения при чрезвычайных ситуациях используют подвальные помещения и цокольные этажи жилых домов, учреждений образования, культуры и спорта, подвалы и подполья в частных домах, подземные автостоянки, складские подвальные заглубленные помещения торговли и питания, подвальные помещения гостиничных комплексов.

Информацию о помещениях для укрытия можно уточнить в УК, ТСЖ, ЖСК по месту жительства, а также в администрациях районов и городов.