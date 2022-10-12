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Общество12 октября 2022 12:16

В лесах Курской области выявили 23 случая незаконной рубки

В регионе продолжают патрулировать природные территории
Кристина ГОРБАТЕНКО
С начала года было проведено 924 патрулирования государственного лесного фонда

С начала года было проведено 924 патрулирования государственного лесного фонда

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сотрудники комитета природных ресурсов Курской области продолжают патрулировать леса государственного лесного фонда региона. Их цель — выявить признаки изменения состояния лесов, природных и антропогенных факторов, влияющих на леса, а также установить факты нарушения лесного законодательства.

Так, в 2022 году уже провели 924 патрулирования государственного лесного фонда. В результате выявили 23 случая незаконной рубки, материалы по данным фактам переданы в правоохранительные органы.

Также в ходе патрулирования установили 97 фактов нарушения лесного законодательства, к административной ответственности привлечены 64 правонарушителя. Сумма наложенных штрафов составила 382 тысячи рублей, сообщают в областной администрации.