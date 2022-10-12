Под Курском 33-летний мужчина зарезал знакомую

Трагедия произошла в Железногорске
Фото: Архив "КП"
Железногорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве.
В региональном СУ СК рассказывают, вечером 8 октября курянин был на первом этаже общежития на улице Гагарина города Железногорска. Там на из-за личной неприязни к ранее знакомой 32-летней женщине, он не менее шести раз ударил ее ножом в область шеи.
От полученных ранений женщина скончалась на месте. Курянин скрылся с места преступления. Однако вскоре его местонахождение было установлено.
В настоящее время мужчина задержан. Выясняют все обстоятельства совершенного преступления.