Под Курском 33-летний мужчина зарезал знакомую

Трагедия произошла в Железногорске Фото: Архив "КП"

Железногорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве.

В региональном СУ СК рассказывают, вечером 8 октября курянин был на первом этаже общежития на улице Гагарина города Железногорска. Там на из-за личной неприязни к ранее знакомой 32-летней женщине, он не менее шести раз ударил ее ножом в область шеи.

От полученных ранений женщина скончалась на месте. Курянин скрылся с места преступления. Однако вскоре его местонахождение было установлено.

В настоящее время мужчина задержан. Выясняют все обстоятельства совершенного преступления.