Учителя из Курской области попали в символическую «золотую тысячу» лучших педагогов нашей страны

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Учредитель конкурса - Министерство просвещения Российской Федерации. Также необходимо было представить свои личные достижения в профессиональной сфере и методическую авторскую разработку, которую применяет не только сам педагог, но и его коллеги.

В торжественной обстановке 7 учителям-победителям представители Сбера вручили подарочные сертификаты на образовательные тренинги и онлайн-конференции от СберУниверситета.

Константин Долонин, управляющий Курским отделением СберБанка:

«Команда Сбера понимает труд педагогов и эффективность их методик. Сейчас, имея доступ к большому объему информации, важно правильно расставлять приоритеты - уметь обучаться и обучать. Банк разрабатывает как собственные проекты, так и сотрудничает с Министерством просвещения по этому конкурсу, и по ряду других инициатив. 10 лет назад был создан СберУниверситет - образовательной центр, который позволяет тысячам специалистов развивать компетенции будущего и успешно формировать карьеру. Уверен, что дополнительные знания, полученные на тренингах, позволят учителям внести весомый вклад в развитие будущих поколений».

Учителя из Курской области, попавшие в «Золотую тысячу» лучших в России в 2022 году:

- Алексей Корчевский, учитель химии МБОУ «СОШ с УИОП №42 им. Б.Г. Шуклина»;

- Ольга Михалева, учитель математики МБОУ «Лицей №6 им. М.А. Булатова»;

- Ирина Гончарова, учитель физики МБОУ «СОШ №43 им Г.К. Жукова»;

- Елена Федосова, учитель начальных классов МБОУ «Прогимназия «Радуга»;

- Наталия Мартынцева, учитель начальных классов МБОУ «Большедолженковская СОШ» Октябрьского района Курской области;

- Евгения Бартенева, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия №4»;

- Людмила Попова, учитель физики МБОУ «Лицей №5».