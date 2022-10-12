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Происшествия12 октября 2022 9:16

Курянин лишился крупной суммы, заказывая интим-услуги

Мужчина перевел мошенникам 17 тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
Полиция завела уголовное дело

Полиция завела уголовное дело

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В полицию обратился 36-летний житель Курска с заявлением о хищении у него более 17 тысяч рублей.

- Мужчина в сети Интернет прочитал информацию об оказании интимных услуг и связался по указанному в объявлении номеру. Неизвестный на другом конце провода пояснил, что к нему готова направиться девушка, но сначала нужно провести предоплату, иначе заключить сделку не получится, - рассказали в УМВД региона. - После перевода средств неизвестный перестал выходить на связь, а "клиент" понял, что его обманули, и обратился на следующий день в полицию.

Полиция завела уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет колонии.

Сотрудники полиции просят быть более внимательными к своим сбережениям. Не совершайте финансовых операций по инструкциям, полученным по телефону от неизвестных людей.