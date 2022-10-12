Почти две тысячи курских школьников напишут итоговые сочинения

Основной срок начинается 7 декабря Фото: Светлана ВОЛКОВА

В комитете образования Курска рассказали о сроках проведения итогового сочинения или изложения, которое является допуском к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования.

Основной срок стартует 7 декабря. Проведение экзамена состоится в школах по месту обучения одиннадцатиклассников. Его результатом является «зачет» или «незачет».

В ведомстве отметили, что итоговое сочинение напишут 1810 курских выпускников. Продолжительность выполнения задания составляет три часа 55 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, а также лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, продолжительность испытания увеличивается на полтора часа.

Дополнительные сроки выполнения экзаменационных испытаний состоятся 1 февраля и 3 мая следующего года.