От ковид умер 87-летний курянин

В регионе продолжают фиксировать случаи заражения Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 12 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 146 748 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 151 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 175 человек, на ИВЛ – восемь (шесть – инвазивная, двое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2516 человек. В том числе за последние сутки - мужчина 87 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Между тем, в Курской области наблюдается существенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние две недели количество новых подтвержденных случаев заболевания сократилось почти в пять раз.