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Общество12 октября 2022 6:06

В Курске временно закрыли парковку на Привокзальной площади

Здесь до 14 октября будут идти дорожные работы
Ольга ДАНИЛОВА
В Курске продолжаются дорожные работы

В Курске продолжаются дорожные работы

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из-за дорожных работ в Курске временно ограниченно движение транспорта на парковке Привокзальной площади. Ограничение действует до 17:00 14 октября. Об этом сообщили в мэрии Курска.

Как пояснили в комитете дорожного хозяйства, в это время подрядная организация ООО «Эксперт Контроль Качества» будет наносить горизонтальную дорожную разметку.

Ранее КП сообщала, что в Курске закончили ремонт проездов, которые расположены по обеим сторонам от драматического театра имени А.С. Пушкина. Эти дороги соединяют улицы Ленина и Радищева.

- Интенсивность движения автотранспорта на этих участках высокая. В процессе эксплуатации образовались ямы и выбоины, что вызывало множество нареканий, как автомобилистов, так и пешеходов. Требовался полный ремонт всей проезжей части, - объясняют в областной администрации.