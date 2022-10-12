В Курске временно закрыли парковку на Привокзальной площади

В Курске продолжаются дорожные работы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из-за дорожных работ в Курске временно ограниченно движение транспорта на парковке Привокзальной площади. Ограничение действует до 17:00 14 октября. Об этом сообщили в мэрии Курска.

Как пояснили в комитете дорожного хозяйства, в это время подрядная организация ООО «Эксперт Контроль Качества» будет наносить горизонтальную дорожную разметку.

Ранее КП сообщала, что в Курске закончили ремонт проездов, которые расположены по обеим сторонам от драматического театра имени А.С. Пушкина. Эти дороги соединяют улицы Ленина и Радищева.

- Интенсивность движения автотранспорта на этих участках высокая. В процессе эксплуатации образовались ямы и выбоины, что вызывало множество нареканий, как автомобилистов, так и пешеходов. Требовался полный ремонт всей проезжей части, - объясняют в областной администрации.