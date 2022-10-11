Курский «Сокол» во второй раз проиграл в Липецке

В восьми матчах "Сокол" пропустил 42 шайбы. Фото со страницы МХК "Липецк" в VK.

Накануне, 10 октября, в Липецке на льду ДС «Звездный» местный МХК принимал курский «Сокол». Как и в первой встрече, наши парни смогли выправить ситуацию, проигрывая по ходу встречи. На 12-й минуте счет сравнял Сергей Николаюк (1:1). Но на этом, как и днем ранее, подвиги курян закончились. Хозяева уверенно довели встречу до победы, оформив второй кряду выигрыш со счетом 3:1.

После вчерашнего игрового дня в восточной конференции НМХЛ лидирует саратовский «Кристалл» (15 очков). Далее располагаются пензенский «Дизелист» (14) и кирово-чепецкая «Олимпия» (11). У «Сокола» ни одного балла и 11-е промежуточное место (шайбы – 13:42). Теперь сегодня, 18 – 19 октября состоится дерби аутсайдеров. Наш «Сокол» примет на своем льду одноклубников из Новочебоксарска (три очка, девятое место). Обе игры начнутся в 18:30.