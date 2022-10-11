Курские баскетболистки разгромили московских в динамовском дерби

Евгения Фролкина (№ 16) набрала сегодня восемь очков. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 11 октября, в Москве состоялся очередной матч женской баскетбольной Премьер-лиги. Действующие чемпионки страны – курские динамовки гостили у столичных одноклубниц. Если по итогам первой четверти интрига мало-мальски держалась (16:12 в пользу команды Тибора Пети), то, начиная, со второго игрового отрезка, гости все больше и больше уходили в отрыв. 28:11, 21:17, 30:10 и итоговые 95:50.

Елизавета Шабанова набрала 18 очков (плюс восемь подборов). 17 баллов у Натальи Анойкиной, 11 – у Ольги Фролкиной, у Анны Буровой – четыре очка и десять передач.

После трех туров сразу три клуба имеют в своем активе по шесть очков. Помимо наших девушек, это УГМК из Екатеринбурга и московский МБА. Без потерь также идут «Ника» из Сыктывкара и «Надежда» из Оренбурга. Они завтра, 12 октября, проведут между собой очный поединок. А 18 октября курянки примут на своем паркете «Самару» (девятое место, четыре очка). Начало в 19:30.