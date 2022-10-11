В Курске отремонтировали проезды возле драматического театра

Установили дорожные знаки и нанесли разметку Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске закончили ремонт проездов, которые расположены по обеим сторонам от драматического театра имени А.С. Пушкина. Эти дороги соединяют улицы Ленина и Радищева.

- Интенсивность движения автотранспорта на этих участках высокая. В процессе эксплуатации образовались ямы и выбоины, что вызывало множество нареканий, как автомобилистов, так и пешеходов. Требовался полный ремонт всей проезжей части, - объясняют в областной администрации.

Специалисты полностью обновили дорожное полотно на двух участках, общая протяженность которых около 500 метров. Здесь отфрезеровали старый асфальт, провели укладку двух слоев асфальтобетонной смеси, отремонтировали колодцы инженерных сетей и заменили на них люки, установили дорожные знаки и нанесли разметку из термопластика.

Работы выполняли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».