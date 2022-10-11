До конца 2022 года в Курске заменят 49 остановочных комплексов

Также обустроят шесть недостающих остановочных комплексов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В ближайшее время в Курске приступят к работам по замене и установке недостающих остановочных комплексов. Как сказали в комитете дорожного хозяйства, всего планируют заменить 49 остановок и обустроить шесть недостающих на улицах Ленина, Радищева, Карла Маркса, проспекте Победы.

Сейчас подрядная организация закупает остановочные комплексы. К работам планируют приступить уже в этом месяце, закончат их - до конца декабря 2022 года.

Ранее КП сообщала, что в Курске рассматривают возможность замены металлических перильных ограждений вблизи пешеходных переходов и социально значимых учреждений на живую изгородь.

- В качестве эксперимента совместно с коллегами проработаем вопрос установки декоративной изгороди в местах, где это возможно. Также предлагаю рассмотреть варианты усовершенствования установленных ранее ограждений, – отметил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Сергей Солдатенков.

Согласно нормативу, живую изгородь можно размещать в местах, где ширина газона более одного метра. Полностью менять металлические заборы на живую изгородь не будут. По требованиям ГОСТа есть места, где металлические ограждения необходимы, например, вблизи образовательных учреждений.