Пострадавшие при обстреле ВСУ куряне находятся в тяжелом состоянии

При обстреле ВСУ Курской области ранены два человека Фото: Архив "КП"

Вчера, 10 октября, под сильный артиллерийский огонь попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. В результате обстрела на территории спиртзавода повреждены электрические кабельные линии. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что завтра на место выйдут подрядчики.

- Начали восстанавливать газовую трубу, вечером планируется запустить часть производства, - говорит губернатор.

Значительно пострадал жилой двухэтажный дом на 21 квартиру. В момент прилета в здании находились семь человек. Ранена семейная пара, они были госпитализированы на вертолете в Курск.

- Состояние пострадавших тяжелое: мужчина в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение. Подключили телемедицину: за терапией наблюдают столичные врачи. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сообщил Роман Старовойт.