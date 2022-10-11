Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2022 12:45

Ансамбль народного танца из Курска стал призером Международного телевизионного фестиваля

Куряне заняли третье место
Кристина ГОРБАТЕНКО
Соревнования проходили с 4 по 9 октября

Соревнования проходили с 4 по 9 октября

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 4 по 9 октября в Москве прошел Международный телевизионный фестиваль «Большая сцена». Участие в нем принял и Ансамбль народного танца «Твой успех» Курского областного Дома народного творчества.

В номинации «Хореография» коллектив представил номер «Казачья вольница». Хореограф-постановщик выступления и руководитель ансамбля - обладатель премии «Лучший преподаватель России» Татьяна Пенькова.

Как говорят в областной администрации, на фестивале ребята выступили достойно - старшая группа ансамбля стала бронзовым призером.

Гранд-финал соревнований молодых исполнителей популярной музыки и танца состоялся в Государственном Кремлевском дворце. Куряне вышли на сцену в составе эстрадного хора Юрия Гончара.