Ансамбль народного танца из Курска стал призером Международного телевизионного фестиваля

Соревнования проходили с 4 по 9 октября Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 4 по 9 октября в Москве прошел Международный телевизионный фестиваль «Большая сцена». Участие в нем принял и Ансамбль народного танца «Твой успех» Курского областного Дома народного творчества.

В номинации «Хореография» коллектив представил номер «Казачья вольница». Хореограф-постановщик выступления и руководитель ансамбля - обладатель премии «Лучший преподаватель России» Татьяна Пенькова.

Как говорят в областной администрации, на фестивале ребята выступили достойно - старшая группа ансамбля стала бронзовым призером.

Гранд-финал соревнований молодых исполнителей популярной музыки и танца состоялся в Государственном Кремлевском дворце. Куряне вышли на сцену в составе эстрадного хора Юрия Гончара.