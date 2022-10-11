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Общество11 октября 2022 12:21

Курский совет ветеранов начал сбор теплых вещей для военнослужащих

В благотворительной акции может поучаствовать любой желающий
Кристина ГОРБАТЕНКО
В регионе продолжают оказывать помощь участникам СВО

В регионе продолжают оказывать помощь участникам СВО

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области совет ветеранов объявил о старте благотворительной акции «Материнское тепло - солдату», в рамках которой любой желающий может передать теплые вещи военнослужащим курянам, выполняющим задачи специальной военной операции.

В обладминистрации сообщают, изготовленные своими руками либо купленные в магазине вязаные шарфы, шапки, носки, перчатки, жилетки можно приносить в городские или районные ветеранские организации, откуда они поступят в Областной совет ветеранов и будут отправлены военнослужащим.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8(4712) 52-16-62 и 52-01-37.