Курский совет ветеранов начал сбор теплых вещей для военнослужащих

В регионе продолжают оказывать помощь участникам СВО Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области совет ветеранов объявил о старте благотворительной акции «Материнское тепло - солдату», в рамках которой любой желающий может передать теплые вещи военнослужащим курянам, выполняющим задачи специальной военной операции.

В обладминистрации сообщают, изготовленные своими руками либо купленные в магазине вязаные шарфы, шапки, носки, перчатки, жилетки можно приносить в городские или районные ветеранские организации, откуда они поступят в Областной совет ветеранов и будут отправлены военнослужащим.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 8(4712) 52-16-62 и 52-01-37.