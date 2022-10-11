11 октября в Курске детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

В октябре еще десять человек из этой категории получат ключи от квартир Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 11 октября, в Курске детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей вручили ключи от новых квартир. Обладателями благоустроенного однокомнатного жилья на проспектах Клыкова, Плевицкой и Дериглазова стали 24 человека.

В областной администрации рассказывают, что на сегодняшний день приобретено 45 квартир для таких граждан. В текущем месяце еще десять человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат ключи от благоустроенных квартир.

Всего в течение года планируется обеспечить жильем 64 человек из этой категории.