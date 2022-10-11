В Курской области ищут водителя, который сбил пенсионера

68-летний мужчина доставлен в больницу Фото: Архив "КП"

Авария произошла в Курчатове 10 октября примерно в 19:35 в районе дома № 45 по улице Энергетиков. В региональном УГИБДД рассказывают, неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, сбил 68-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства аварии. Очевидцев, данного происшествия Госавтоинспекция Курской области, просит связаться с Дежурной частью УГИБДД УМВД России по Курской области по телефону: 36-70-01.

Всего 10 октября в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Курске примерно в 21:15 в районе дома № 1/31 по улице Комарова. По предварительным данным, 31-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиши Лансер», сбил 17-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу.