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Общество11 октября 2022 10:27

12 октября в Курской области прогнозируют заморозки

Ночью столбик термометра опуститься до нуля
Ольга ДАНИЛОВА
Ночью и утром будет местами туман

Ночью и утром будет местами туман

Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 октября в Курской области будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура: - ночью 0-5° тепла, местами заморозки до минус 2°, днем 9-14°.

Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 метров, при тумане до 1000 метров.

Напоминаем, что в управлении Роспотребнадзора по Курской области до 14 октября работает горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Специалисты ведомства ответят на вопросы о том, где и как сделать прививку, о составе вакцин, о профилактике гриппа и ОРВИ, об использования медицинских масок и противоэпидемических ограничениях.

Линия будет работать в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Куряне могут обратиться по телефону: 8 (4712) 58-71-86.