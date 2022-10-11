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Спорт11 октября 2022 9:27

Курянин стал абсолютным победителем Чемпионата ЦФО

Александр Шепелев поднял 190 килограмм
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Спортсмены из Курской области привезли две медали

Спортсмены из Курской области привезли две медали

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Тамбове курянин Александр Шепелев занял первое место на чемпионате Центрального федерального округа по пауэрлифтингу в дисциплине "жим классический". Александр выступал в весовой категории 93 килограмм и с результатом 190 килограмм стал лучшим, победив и в абсолютном зачете!

Второй участник от Курска Алексей Проскурин завоевал бронзовую медаль первенства ЦФО в весовой категории 83 килограмм. Его результат в классическом жиме - 125 килограмм .

Ранее КП сообщала, что 9 октября, в Липецке на льду ДС «Звездный» местный МХК принимал курский «Сокол». В предыдущей игре липчане уступили «Белгороду» (0:3), а куряне – «Тамбову» (2:6). Увы, наши земляки не смогли прервать серию поражений, потерпев седьмое кряду. Единственную шайбу гости провели на 17-й минуте – отличился Макар Сухорученков (1:1). Итоговый счет – 3:1 в пользу МХК «Липецк».