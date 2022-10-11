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Здоровье11 октября 2022 9:13

15 октября курянки смогут без направления посетить маммолога

Предварительно можно записаться по телефону
Ольга ДАНИЛОВА
Курянок призывают проходить обследование раз в полгода

Курянок призывают проходить обследование раз в полгода

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском онкологическом научно-клиническом центре 15 октября пройдет День открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы.

Ранняя диагностика возможна при посещении раз в полгода маммолога, с обязательным аппаратным исследованием тканей, отмечают медики.

На прием можно попасть без направления. Он пройдет в поликлиническом корпусе центра с 9:00 до 14:00. Телефоны кураторов для предварительной записи: 8-920-728-72-78; 8-991-516-71-49; 8-905-041-00-58.