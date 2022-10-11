15 октября курянки смогут без направления посетить маммолога

Курянок призывают проходить обследование раз в полгода Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курском онкологическом научно-клиническом центре 15 октября пройдет День открытых дверей, приуроченный ко Всемирному дню борьбы с раком молочной железы.

Ранняя диагностика возможна при посещении раз в полгода маммолога, с обязательным аппаратным исследованием тканей, отмечают медики.

На прием можно попасть без направления. Он пройдет в поликлиническом корпусе центра с 9:00 до 14:00. Телефоны кураторов для предварительной записи: 8-920-728-72-78; 8-991-516-71-49; 8-905-041-00-58.