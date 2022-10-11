За сутки ковид подтвердился у 145 курян

В регионе рекомендуют делать прививки от гриппа и ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 11 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 146 597 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 145 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 191 человек, на ИВЛ – девять (семь – инвазивная, двое – неинвазивная).

По оперативным данным, с начала пандемии от ковид в регионе скончались 2515 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.