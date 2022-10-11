Юрий Амерев: Депутаты должны находить решение в интересах курян

Разговор с представителями Курской областной Думы о задачах, промежуточных итогах работы и планах на перспективу получился полезным и конструктивным.

Участие в мероприятии приняли спикер регионального парламента Юрий Амерев, его первый заместитель Николай Жеребилов, заместитель Константин Комков и руководитель аппарата регионального парламента Александр Ерменчук.

Встреча журналистов с представителями Думы началась с приятного момента: поздравления с юбилеем принимал Николай Жеребилов, проработавший в Соловьином крае много лет.

Разговор законодателей с прессой получился конструктивным, полезным обеим сторонам. Остановимся на ключевых моментах, которые сегодня волнуют население Курской области.

Законотворчество

Первый год - самый сложный в становлении любого коллектива. Юрий Амерев отметил, что новый созыв Думы был сформирован избирателями и на притирку времени не было. Сразу приступили к работе. Посещаемость заседаний - 80% (один из самых высоких показателей в стране).

Парламентарии провели 14 заседаний, на которых рассмотрели немало важнейших законопроектов. Всего 241 нормативно-правовой акт.

Из главного: приняли основной финансовый документ региона - бюджет, новый Устав, Закон о региональном правительстве, заслушали отчет губернатора. Местные законы привели в соответствии с федеральными нормами.

- Мы не тратили время на раскачку, с первого же заседания Думы стали работать над новыми нормами, - подчеркнул Юрий Амерев. - Перед нами стояла задача организовать депутатскую деятельность так, чтобы представители разных политических партий находили общее решение в интересах всех жителей Курской области.

Социальная направленность

Ключевым направлением работы Думы всех созывов была и остается поныне социальная политика. Поддержка учителей, врачей, многодетных семей, детей-сирот... По информации Николая Жеребилова, 57% жителей региона получают различные социальные пособия и другие меры поддержки (всего 97 видов).

ЦИФРЫ ВПЕЧАТЛЯЮТ: в областной казне было предусмотрено более 7 миллиардов рублей, из которых 2,8 миллиарда - средства региона, 38 видов выплат многодетным семьям, более 32 тысяч семей воспользовались такой поддержкой. Не остаются без внимания проблемы детей-сирот (это более полутора тысяч). Ежегодно область выделяет 400 - 450 миллионов рублей на предоставление жилья для этой категории. Сейчас прорабатывается возможность увеличения названной суммы. Для сравнения: в Тульской области в казне на такие цели предусмотрено 200 миллионов рублей.

Принятие бюджета никогда не было простым вопросом. Формируя казну 2023 года, необходимо учесть все риски, нужно работать над повышением ресурсных доходов, грамотно расставлять приоритеты. Должны быть учтены и потребности нашего населения, считают парламентарии. Спикер уверен, что новый бюджет сохранит социальную направленность.

Времена не выбирают

Народным избранникам всегда непросто. Именно на них лежит колоссальная ответственность за принятие тех или иных законов, по которым живет целый регион. На долю депутатского корпуса нынешнего созыва выпало сложное время. Пандемия, специальная военная операция и то обстоятельство, что мы приграничный регион. За минувший год заседания дважды проводили в дистанционном формате. Это единственный случай в Российской Федерации. Курянам звонили коллеги из других регионов, перенимали опыт.

- За время работы у нас не сорвалось не только ни одного заседания областной Думы, ни одно заседание комитета, не нарушилась ни одна рабочая группа, - сказал, отвечая на вопрос журналиста нашего издания, глава регио- нального парламента. - Самое главное, чтобы мы были готовы очень быстро принимать решения. Мы должны быть готовы к изменениям, которые ставит перед нами та или иная ситуация. Будь то пандемия, специальная военная операция, введение санкций против России или присоединение новых территорий.

Спикер напомнил, что депутаты неоднократно выезжали на сопредельные территории с различными миссиями. Оказывали помощь и воинам, и гражданскому населению. Народные избранники активно включились в общие с обладминистрацией акции по доставке гуманитарных грузов и помощи беженцам. Один из парламентариев - Дмитрий Гулиев - отслужил в зоне боевых действий по контракту. Сейчас в Думе 25 военнообязанных - депутатов и сотрудников аппарата.

Битва за урожай

Аграрный сектор - один из локомотивов экономики. В этом году наши аграрии вырастили прекрасный урожай. Проведен намолот зерновых и зернобобовых культур. Идет уборка сои и подсолнечника, сахарной свеклы (порядка 1,5 миллиона накопано и отправлено на переработку).

Уборочную страду не зря называют битвой за урожай. К сожалению, из-за непогоды потеряно 20% выращенных сельскохозяйственных культур.

- Сельхозпроизводители могут рассчитывать на поддержку (в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 349 миллионов руб-лей), кроме того, для аграриев действуют льготные процентные ставки, - пояснил Николай Жеребилов.

- Ситуация на полях сложная, но не критическая, - заверил спикер.

Молодежная палата

С 2005 года при Курской областной Думе существует Молодежная палата, которая принимает активное участие в патриотическом воспитании, ведет волонтерские проекты и вместе с опытными парламентариями участвует в законотворческой деятельности. Сейчас формируется ее новый состав. Интерес огромный. Поданы заявки от каждого курского вуза. Ребята получают возможность принимать участие в заседаниях комитетов регионального парламента и вносить свои предложения.

Очень важно, что общественная палата реально работает. Многие ребята, являясь молодежными лидерами, занимаются активной деятельностью. К примеру, Алина Шевякина, которая возглавляет палату, - победитель президентских грантов, и другие ребята участвуют активно в жизни региона.

- В чем особенность молодежной общественной палаты - она сделана не для галочки и не для междусобойчика, - уверенно заявил Константин Комков.

Молодежная общественная палата выступает в том числе с законотворческими инициативами, которые впоследствии дорабатывают депутаты.

А спикер добавил, что и в этом вопросе Курская область впереди планеты всей.

Кадры решают все

Зашла речь и о работе аппарата Думы. Александр Ерменчук пояснил, что в ее основе - обеспечение законодательной деятельности депутатского корпуса. Средний возраст сотрудников - 37 лет. Есть и такие специалисты, стаж которых составляет более 20 лет. Юрий Амерев выразил им благодарность за многолетний добросовестный труд. Поблагодарил он и парламентских журналистов за работу по освещению деятельности областной Думы и заверил, что депутаты всегда готовы к открытому диалогу с прессой и своими избирателями.

- Стремимся к тому, чтобы наша деятельность была открыта и понятна курянам, - подытожил Юрий Михайлович.

Александра Черных

kurskduma.ru