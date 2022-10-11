Почти тысяча детей из Донбасса зачислены в школы и детсады Курска

Ребят продолжают обеспечивать необходимым, заверили в мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

Около тысячи детей из Донбасса занимаются в школах и детсадах Курска. Об этом рассказали в комитете образования города.

В ведомстве отметили, что с первых дней спецоперации Курск принимает детей из Донбасса, затем к ним присоединились и ребята из Херсонской и Запорожской областей. Сейчас детские сады города посещают 68 детей, а школы Курска приняли почти 900 учеников.

Изменение статуса субъектов после их вхождения в состав России не означает завершение работы. Детей по-прежнему обеспечивают местами в детских садах и школах, а также всем необходимым для обучения, сказали в мэрии.

5 октября представители московского благотворительного фонда и городского управления ГО и ЧС побывали в пунктах временного размещения беженцев из ДНР и ЛНР. Фонд доставил гуманитарную помощь в шесть курских ПВР – школьную форму, канцтовары и сладости получили около 200 детей.

- Мы решили, что люди, которые будут приезжать за помощью в нашу страну, очень сильно нуждаются в нашей поддержке. Особенно хотелось помочь детям, семьям беженцев. Ведь, как правило, они, покидая свои родные дома, берут с собой только самое необходимое и практически без ничего приезжают в незнакомые места, обосновываются с нуля, - говорит основатель и один из соучредителей благотворительного фонда Людмила Юфимичева. – Мы узнали, что многие дети-беженцы будут ходить в курские школы. Естественно, сразу решили привезти им самое необходимое – школьную форму и канцтовары.