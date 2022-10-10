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Политика10 октября 2022 15:27

В Курской области при обстреле ВСУ ранены два человека

Под сильный артогонь попал поселок Теткино
Ольга ДАНИЛОВА
Губернатор Курской области сообщил, что в результате атаки ВСУ загорелся жилой дом

Губернатор Курской области сообщил, что в результате атаки ВСУ загорелся жилой дом

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под сильный артиллерийский огонь 10 октября попал поселок Тёткино Глушковского района Курской области.

Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт:

- Со стороны Украины обстреляли район спиртзавода, зафиксировано шесть прилетов, сильный пожар возник в двухэтажном жилом доме. По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем.

Поселок Теткино находится в непосредственной близости от границы с Украиной.

Ранее КП сообщала, что в Курской области будет усилена группировка войск. Об этом сегодня, 10 октября, на оперативном совещании сообщил глава региона Роман Старовойт.

- Моя задача – обеспечить безопасность жизни и здоровью жителей Курской области, - сказал губернатор. – Получил заверение, что в ближайшее время группировка войск и территориальный гарнизон региона будут усилены для защиты государственных границ и пресечения обстрелов, который сейчас мы видим практически каждый день.