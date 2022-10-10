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Общество10 октября 2022 13:53

В Хомутовском районе Курской области ремонтируют дорогу

Завершить работы планируют до конца октября
Кристина ГОРБАТЕНКО
Протяженность участка - более девяти километров

Протяженность участка - более девяти километров

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Дорожники начали ремонт автомобильной дороги «Калиновка - Амонь - Клевень» в Хомутовском районе. В областной администрации сообщают, что в начале октября специалисты провели все необходимые подготовительные работы, на отдельных участках отфрезеровали старый асфальт.

Для усиления дорожного полотна в ближайшие дни необходимо завершить укладку асфальтобетонного покрытия толщиной пять сантиметров. Кроме того, на объекте обустроят съезды и восстановят геометрические параметры обочин.

Работы выполняют в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Ремонт проходит на участке протяженностью более девяти километров. Работы планируют завершить до конца октября.