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Происшествия10 октября 2022 12:56

За неделю в Курской области произошло 38 пожаров

Более ста раз спасатели выезжали по тревоге
Кристина ГОРБАТЕНКО
29 раз спасатели выезжали для ликвидации последствий ДТП

29 раз спасатели выезжали для ликвидации последствий ДТП

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 3 по 9 октября на территории Курской области произошло 38 пожаров, сообщили в региональном ГУ МЧС. Более ста раз пожарно-спасательные подразделения выезжали по тревоге.

Так, 4 октября произошло три пожара из-за короткого замыкания электропроводки. В квартире многоквартирного дома в Железногорске огонь повредил мебель и бытовую технику. А в селе Верхнекасиново Курского района горел жилой дом. На место пожара оперативно прибыли огнеборцы. В результате сгорел холодный коридор на площади шесть квадратных метров, повреждена кровля, закопчены стены и потолок. В поселке Коренево произошла настоящая трагедия: в результате пожара погиб 62-летний мужчина.

29 раз спасатели выезжали для ликвидации последствий аварий на дорогах.

Помимо этого, в Пристенском районе грибник минометных мин. В Тимском – артснаряды. Все опасные находки были уничтожены спасателями на полигоне.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о том, что необходимо соблюдеать правила пожарной безопасности в быту. Телефоны спасения: «101» и «112».