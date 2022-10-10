За неделю в Курской области произошло 38 пожаров

29 раз спасатели выезжали для ликвидации последствий ДТП Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 3 по 9 октября на территории Курской области произошло 38 пожаров, сообщили в региональном ГУ МЧС. Более ста раз пожарно-спасательные подразделения выезжали по тревоге.

Так, 4 октября произошло три пожара из-за короткого замыкания электропроводки. В квартире многоквартирного дома в Железногорске огонь повредил мебель и бытовую технику. А в селе Верхнекасиново Курского района горел жилой дом. На место пожара оперативно прибыли огнеборцы. В результате сгорел холодный коридор на площади шесть квадратных метров, повреждена кровля, закопчены стены и потолок. В поселке Коренево произошла настоящая трагедия: в результате пожара погиб 62-летний мужчина.

29 раз спасатели выезжали для ликвидации последствий аварий на дорогах.

Помимо этого, в Пристенском районе грибник минометных мин. В Тимском – артснаряды. Все опасные находки были уничтожены спасателями на полигоне.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о том, что необходимо соблюдеать правила пожарной безопасности в быту. Телефоны спасения: «101» и «112».