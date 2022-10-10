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Общество10 октября 2022 12:18

16 и 22 октября по Курску проедет Экотакси

Куряне могут сдать отслужившую технику
Кристина ГОРБАТЕНКО
Вся техника, собранная на Экотакси, отправится на тщательную переработку

Вся техника, собранная на Экотакси, отправится на тщательную переработку

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

16 и 22 октября Экотакси при помощи волонтеров ЭкоКурска и сотрудников САБ по уборке города поможет отправить всю отслужившую технику на переработку. Это могут быть любые электроприборы, кроме батареек, лампочек, картриджей, дисков, кассет.

Бытовая техника:

пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры и другое.

Офисная техника:

компьютерные мониторы, провода, мышки, системные блоки, принтеры, сканеры и другое.

Электроника:

телефоны, плееры, провода, зарядки, наушники и другое.

Вся техника, собранная на Экотакси, отправится на современные, проверенные предприятия для тщательной переработки.

- Чтобы сдать на переработку технику, курянам нужно будет принести ее на удобную точку сбора на одном из маршрутов Экотакси, - поясняют в городской администрации.

Маршруты Экотакси, на которых будет приниматься только отслужившая свое техника:

Первый маршрут Экотакси - 16 октября:

- 10.00-10.20 - точка у входа в к-тр "Ассоль" (Малышева, 2/23А)

- 10.30-10.50 - Вячеслава Клыкова, 62 (парковка у детской площадки)

- 11.00-11.20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (Студенческая, 20А)

- 11.40-12.00 - переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)

- 12.10-12.30 - Челюскинцев, 25

- 12.50-13.10 - 1-я Вишневая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)

Второй маршрут Экотакси - 22 октября:

- 10.00-10.20 - парковка у кинотеатра "Родина" (Менделеева, 31)

- 10.30-10.50 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20)

- 11.00-11.20 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между Дзержинского, 69Б и Дзержинского, 67)

- 11.40-12.00 - Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит")

- 12.20-12.40 - проспект Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенским храмом)

- 12.50-13.10 - парковка гипермаркета "Европа-29" (пр. Победы, 48).

Также на протяжении двух следующих недель Экотакси сделает дополнительные выезды в точки, где будет собрано большое количество техники (это может быть образовательное учреждение, офис или просто дом).