16 и 22 октября по Курску проедет Экотакси

Вся техника, собранная на Экотакси, отправится на тщательную переработку Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

16 и 22 октября Экотакси при помощи волонтеров ЭкоКурска и сотрудников САБ по уборке города поможет отправить всю отслужившую технику на переработку. Это могут быть любые электроприборы, кроме батареек, лампочек, картриджей, дисков, кассет.

Бытовая техника:

пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры и другое.

Офисная техника:

компьютерные мониторы, провода, мышки, системные блоки, принтеры, сканеры и другое.

Электроника:

телефоны, плееры, провода, зарядки, наушники и другое.

Вся техника, собранная на Экотакси, отправится на современные, проверенные предприятия для тщательной переработки.

- Чтобы сдать на переработку технику, курянам нужно будет принести ее на удобную точку сбора на одном из маршрутов Экотакси, - поясняют в городской администрации.

Маршруты Экотакси, на которых будет приниматься только отслужившая свое техника:

Первый маршрут Экотакси - 16 октября:

- 10.00-10.20 - точка у входа в к-тр "Ассоль" (Малышева, 2/23А)

- 10.30-10.50 - Вячеслава Клыкова, 62 (парковка у детской площадки)

- 11.00-11.20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (Студенческая, 20А)

- 11.40-12.00 - переулок Блинова, 2А (напротив ТЮЗа)

- 12.10-12.30 - Челюскинцев, 25

- 12.50-13.10 - 1-я Вишневая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии)

Второй маршрут Экотакси - 22 октября:

- 10.00-10.20 - парковка у кинотеатра "Родина" (Менделеева, 31)

- 10.30-10.50 - парковка ТЦ "Кристалл" (проспект Кулакова, 20)

- 11.00-11.20 - парковка справа от ТЦ "Куряночка" (между Дзержинского, 69Б и Дзержинского, 67)

- 11.40-12.00 - Димитрова, 33 (парковка магазина "Магнит")

- 12.20-12.40 - проспект Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенским храмом)

- 12.50-13.10 - парковка гипермаркета "Европа-29" (пр. Победы, 48).

Также на протяжении двух следующих недель Экотакси сделает дополнительные выезды в точки, где будет собрано большое количество техники (это может быть образовательное учреждение, офис или просто дом).